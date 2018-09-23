هل أكمل رياض محرز الحلقة المفقودة في منظومة مانشستر سيتي؟

حرص المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على تقديم الشكر للاعبيه عقب نجاحهم في تحقيق الفوز على فريق كارديف في إطار فعاليات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والخروج من الآثار السلبية التي سببتها هزيمة مباراة ليون الفرنسي في منتصف الأسبوع الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن لم تقتصر إيجابيات مباراة الأمس على الخروج من عنق الزجاجة فقط بالعودة إلى طريق الانتصارات، إذ استطاع النجم الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي السابق، افتتاح مسيرته التهديفية برفقة الستزنز وهو الأمر الذي يرسل رسالة قوية لجميع منافسي السيتي في البطولة القارية على وجه الخصوص.

واستطاع السيتي تحقيق فوز ضخم بخماسية نظيفة على حساب كارديف سطع خلالها النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بتسجيل أول أهداف اللقاء في ظهوره رقم 300 بقميص السيتي، في حين قدم النجم الألماني إيلكاي غوندوغان أفضل مستوياته هذا الموسم على الإطلاق في مباراة الأمس، وشهد اللقاء أيضاً تألق النجم البرتغالي برناردو سيلفا وظهوره بمستوى رائع.

تألق كل هؤلاء النجوم لم يكن المشهد الأبرز في لقاء الأمس، حيث استطاع محرز خطف جميع الأضواء بتسجيل ثنائية رائعة في النصف الثاني من المباراة استطاع من خلالها وضع بصمته الخاصة التي طال انتظارها برفقة السيتي بعد المشاركة كبديل.

وعلق غوارديولا على أداء النجم الدولي الجزائري وتسجيله لثنائية قائلاً “إنه أمر مهم بالنسبة له، أنا سعيد للغاية”.

واستطرد: “هو يعلم جيدًا أنه يتوجب عليه القتال بسبب تواجده ضمن هذه القائمة المليئة بالمواهب ولكني هادئ للغاية وهذا يظهر عند الاعتماد على لاعبين شباب مثل فيل فودين”.

وأردف بيب الذي لم يمنح محرز فرصة المشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة برفقة السيتي حتى الآن قائلاً: “هم لاعبون رائعون لأنهم أظهروا لي خلال الـ14 شهرًا الماضية أنهم كانوا في قمة مستوياتهم في كل يوم”.

وتعقيبًا على توقيع النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لعقد جديد برفقة مانشستر سيتي تحدث غوارديولا، قائلاً: “بالطبع أنا سعيد للغاية، توقيع أغويرو لعقد جديد يعني أنه سوف يكون معنا لمزيد من الوقت وهو أمر رائع”.

ويعد التجديد للنجم الدولي الأرجنتيني بمثابة رد فعل رائع من إدارة السيتي بعد الهزيمة الصادمة أمام ليون الفرنسي في أولى مباريات الفريق بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن ثنائية رياض محرز برفقة السيتي بمباراة الأمس هي الأولى له منذ ثنائيته مع ليستر سيتي أمام إيفرتون في شهر كانون الأول/ديسمبر لعام2015، وظهر النجم الجزائري بمستوى طيب خلال جميع المباريات التي خاضها ضمن تشكيلة مدرب برشلونة السابق ولكنه كان يفتقد فقط العودة لتسجيل الأهداف وهو ما حققه بالفعل في لقاء الأمس.

وبالتأكيد أن انخراط محرز في منظومة السيتي سوف يعود بمكاسب عديدة على شكل الفريق بالكامل نظراً للموهبة الكبيرة التي يمتلكها محارب الصحراء.