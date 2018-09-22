بعد تغريدة مانشستر سيتي.. من الأحق بلقب فخر العرب محمد صلاح أم رياض محرز؟ (صور)

يبدو أن الصراع عاد مجددًا بين النجمين العربيين الرائعين المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومع عودة صلاح للتهديف مع ليفربول في مباراة ساوثهامبتون التي فاز بها الريدز بثلاثية دون ردٍ، نجح محرز بتسجيل ثنائية مع السيتي في فوز حامل اللقب على كارديف سيتي بخماسية دون ردٍ.

وأشعل هذا الجدل الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنشره تغريدة كتب فيها “فخر العرب” مع صورة لرياض محرز وهو اللقب المعروف عن محمد صلاح، نجم ليفربول، ليثير الجدل حول أحقية محرز أم صلاح بهذا اللقب.. وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

جدل مثير

أثارت التغريدة جدلًا واسعًا خاصة أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” من محبي النجم المصري محمد صلاح ويرون أنه من يستحق لقب فخر العرب.

وشهد الحساب الرسمي باللغة العربية لنادي مانشستر سيتي جدلًا في التعليقات بين عشاق النجمين محرز وصلاح حول أداء وموهبة اللاعبين.

???? SALAH STILL ON SONG ???? The stats underline Mohamed Salah's continued threat for Liverpool, writes @p_smith86 Read: https://t.co/VF4l1iRE2n pic.twitter.com/nDxCkbzVwz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 22, 2018

إنجازات صلاح

نجح محمد صلاح في تحقيق إنجازات مدوية في الموسم الماضي من خلال الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 39 هدفًا والفوز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا باستفتاء رابطة النقاد ورابطة المحترفين.

واستطاع صلاح أن يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي العام الماضي بجائزتي الاتحاد الأفريقي “كاف” و”بي بي سي” بجانب الترشح للقائمة المختصرة لأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.

عودة رياض محرز

عاد الجزائري رياض محرز إلى بريقه بعدما غادر ليستر سيتي وانضم إلى فريق قوي مليء بالنجوم ويحلم بالبطولات وهو مانشستر سيتي مع مدرب كبير وصاحب خبرات وقدرات رائعة بقيمة الإسباني بيب غوارديولا.

ونجح محرز في قيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وشارك في دوري أبطال أوروبا، واستطاع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

منافسة شرسة

وتبدو المنافسة شرسة بين صلاح ومحرز هذا الموسم، خاصة مع الضغوط الهائلة التي تواجه صلاح سواء من جماهير ليفربول، أو مع محاولات المنافسين للحد من خطورته وإيقاف تحركاته بجانب قلة التعاون مع زملائه خاصة ساديو ماني، نجم السنغال.

ويعود محرز إلى الواجهة بقوة مع المدرب غوارديولا، ويسعى للتتويج بالألقاب سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي وهو ما يجعل المنافسة بينه وبين صلاح في غاية القوة والإثارة.