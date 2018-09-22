ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي‎ (صورة)

يتصدر إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف ويطارده أليكساندر ميتروفيتش، لاعب فولهام بالرصيد نفسه، ويلاحقهم سيرخيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي بقوة، برصيد 4 أهداف، في المركز الثالث.

ويحتل روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، المركز الرابع برصيد 4 أهداف ويطارده ساديو ماني، نجم ليفربول، بالرصيد نفسه، بينما جاء محمد صلاح في المركز السابع برصيد 3 أهداف.

وانطلقت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، وكانت البداية بين فولهام وواتفورد وانتهت بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لكلٍ منهما.

واستضاف مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وعاد من جديد لطريق السقوط بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله مع الذئاب، وفي التوقيت نفسه سحق الجار مانشستر سيتي كارديف سيتي بخماسيةٍ سجل منها رياض محرز هدفين، كما انتصر ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهدافٍ سجل صلاح أحدهم.

وعاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل وأحرز هدف فريقه الثالث في شباك ساوثامبتون، فأصبح رصيده 3 أهداف، كما سجل أغويرو هدفًا من خماسية مانشستر سيتي في شباك كارديف سيتي وأصبح رصيده 4 أهداف، أما ميتروفيتش فقد سجل هدف تعادل فولهام مع واتفورد وأصبح في الصدارة رفقة هازارد.

وانفرد أغويرو بالمركز العاشر فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى عبر التاريخ، ورفع أجويرو رصيده إلى 147 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي متخطيًا تيدى شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد السابق والذي تراجع للمركز الـ11 برصيد 146 هدفًا.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد تسجيله 32 هدفًا، وجاء في المركز الثاني هاري كين برصيد 30 هدفًا، أما المركز الثالث فحصل عليه أغويرو برصيد 21 هدفًا.