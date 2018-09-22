مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون تحت أنظار فيرغسون (فيديو)

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي، اليوم السبت، مع ضيفة ولفرهامبتون بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

وأحرز فريد الهدف الوحيد للشياطين الحمر في الدقيقة 18، ثم عادل جواو موتينيو النتيجة بالدقيقة 53.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 10 ليحتل المركز الخامس، فيما وصل ولفرهامبتون بنقطة 9 في المركز العاشر.

وافتتح البرازيلي فريد أهداف اللقاء في الدقيقة 18، من تسديدة أرضية متقنة مستفيدًا من تمريرة بول بوغبا، ليعلن الهدف الأول للشياطين الحمر.

واستمرارًا لصحوة الضيوف في الشوط الثاني، استغل البرتغالي جواو موتينيو خطأ دفاعيًا كبيرًا من مانشستر يونايتد، تمكن من خلاله إحراز هدف التعادل في الدقيقة 53.

وفشل أصحاب الأرض في استغلال سيطرتهم الهجومية في الدقائق العشر الأخيرة، عاجزين عن إحراز هدف الفوز أمام دفاعات الفريق الزائر، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي.

وشهدت المباراة عودة المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون لمشاهدة مباريات الفريق لأول مرة منذ خضوعه لجراحة في المخ في شهر مايو الماضي.

وخضع فيرغسون لجراحة عاجلة في المخ يوم 5 من شهر مايو الماضي، ووضع تحت الرعاية الخاصة في المستشفى الملكي في سالفورد، وكان ظهوره الأخير يوم 29 أبريل حينما قدم جائزة لأرسين فينغر، مدرب آرسنال، قبل رحيله عن تدريب المدفعجية.