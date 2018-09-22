أهداف مباراة مانشستر سيتي وكارديف.. السيتيزنز يتقدم بخماسية (فيديو)

تقدم سيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا بثنائية لفريق مانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريق ضد كارديف سيتي، مساء السبت، على ملعب الأخير، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.
وجاء الهدفان في الدقيقتين 32 و35 من الشوط الأول.
– هدف الكون اغويرو 1-0 #CardiffvCity .. pic.twitter.com/laGXV69Axn
— صحيفة مانشستر سيتي (@Arab_MCFC) September 22, 2018
وكانت آخر زيارة لسيتي صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز إلى كارديف في 2013، عندما خسر 3-2، ولم يفز كارديف بأي مباراة من خمس خاضها هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف فقط.
– هدف بيرناردو سيلفا 2-0 #CardiffvCity .. pic.twitter.com/YKy5yPWbC3
— صحيفة مانشستر سيتي (@Arab_MCFC) September 22, 2018
وفي الدقيقة 44 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثالث.
هدف السيتي الثالث " غوندوغان " HD
حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/XDLDMEOKwy
— صـقـر أهـداف S8R (@S8RSPL) September 22, 2018
وفي الدقيقة 67 سجل رياض محرز الهدف الرابع للسيتي.
– هدف رياض محرز @Mahrez22 4-0 #cardiffvcity .. pic.twitter.com/Fw8N1zLA8z
— صحيفة مانشستر سيتي (@Arab_MCFC) September 22, 2018
وفي الدقيقة 89 أضاف رياض محرز الهدف الخامس لفريقه والثاني له في المباراة.
– هدف رياض محرز @Mahrez22 5-0 #cardiffvcity ???????????? pic.twitter.com/O7TcJs7HyS
— صحيفة مانشستر سيتي (@Arab_MCFC) September 22, 2018