أهداف مباراة مانشستر سيتي وكارديف.. السيتيزنز يتقدم بخماسية (فيديو)

تقدم سيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا بثنائية لفريق مانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريق ضد كارديف سيتي، مساء السبت، على ملعب الأخير، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 32 و35 من الشوط الأول.

وكانت آخر زيارة لسيتي صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز إلى كارديف في 2013، عندما خسر 3-2، ولم يفز كارديف بأي مباراة من خمس خاضها هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف فقط.

وفي الدقيقة 44 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثالث.

هدف السيتي الثالث " غوندوغان " HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/XDLDMEOKwy — صـقـر أهـداف S8R (@S8RSPL) September 22, 2018

وفي الدقيقة 67 سجل رياض محرز الهدف الرابع للسيتي.

وفي الدقيقة 89 أضاف رياض محرز الهدف الخامس لفريقه والثاني له في المباراة.