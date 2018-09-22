أهداف مباراة مانشستر سيتي وكارديف.. السيتيزنز يتقدم بخماسية (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكارديف.. السيتيزنز يتقدم بخماسية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم سيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا بثنائية لفريق مانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمع الفريق ضد كارديف سيتي، مساء السبت، على ملعب الأخير، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 32 و35 من الشوط الأول.

وكانت آخر زيارة لسيتي صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز إلى كارديف في 2013، عندما خسر 3-2، ولم يفز كارديف بأي مباراة من خمس خاضها هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف فقط.

وفي الدقيقة 44 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 67 سجل رياض محرز الهدف الرابع للسيتي.

وفي الدقيقة 89 أضاف رياض محرز الهدف الخامس لفريقه والثاني له في المباراة.

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