مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.. فيرغسون يظهر في “أولد ترافورد” ويتلقى تحية كبيرة (فيديو)

عاد السير أليكس فيرغسون للظهور في ملعب “أولد ترافورد” مجددًا؛ لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ خضوعه للعلاج.

ويعد حضور المدرب الأسطوري السابق للشياطين الحمر إلى معقل ناديه اليوم، هو الأول له منذ تعرضه إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، بعدما أصيب بنزيف، وتم احتجازه في العناية المركزة لفترة اقتربت من الشهر.

Listen to the reception Sir Alex Ferguson receives as he emerges at Old Trafford ???? pic.twitter.com/QovFRwNhd8

ونال فيرغسون تحية كبيرة من الجمهور المتواجد في الملعب، كما رد عليهم بتحية وابتسامة تؤكد تعافيه.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الشياطين الحُمر على تويتر، صورة لفيرغسون داخل الملعب العريق، موجهًا له رسالة كتب فيها: “مرحبًا بعودتك لأولد ترافورد سير أليكس”، ونشر بعدها صورة أخرى حملت تصريحًا مقتضبًا من مدربه السابق قال فيها: “حسنًا، أشعر بشيء من التوتر اليوم، فقد مر وقت طويل منذ آخر مباراة، كانت ضد آرسنال في إبريل. وقت طويل لكن من الرائع العودة هنا من جديد، وأتمنى فقط أن نُحقق الفوز اليوم”.

Sir Alex Ferguson raises his fist in the air in his first public appearance since suffering a brain haemorrhage. Goosebumps. #mufc pic.twitter.com/1TRxdcJn9L

— United Xtra (@utdxtra) September 22, 2018