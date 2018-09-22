مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.. فيرغسون يظهر في “أولد ترافورد” ويتلقى تحية كبيرة (فيديو)

مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.. فيرغسون يظهر في “أولد ترافورد” ويتلقى تحية كبيرة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

عاد السير أليكس فيرغسون للظهور في ملعب “أولد ترافورد” مجددًا؛ لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ خضوعه للعلاج.

ويعد حضور المدرب الأسطوري السابق للشياطين الحمر إلى معقل ناديه اليوم، هو الأول له منذ تعرضه إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، بعدما أصيب بنزيف، وتم احتجازه في العناية المركزة لفترة اقتربت من الشهر.

ونال فيرغسون تحية كبيرة من الجمهور المتواجد في الملعب، كما رد عليهم بتحية وابتسامة تؤكد تعافيه.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الشياطين الحُمر على تويتر، صورة لفيرغسون داخل الملعب العريق، موجهًا له رسالة كتب فيها: “مرحبًا بعودتك لأولد ترافورد سير أليكس”، ونشر بعدها صورة أخرى حملت تصريحًا مقتضبًا من مدربه السابق قال فيها: “حسنًا، أشعر بشيء من التوتر اليوم، فقد مر وقت طويل منذ آخر مباراة، كانت ضد آرسنال في إبريل. وقت طويل لكن من الرائع العودة هنا من جديد، وأتمنى فقط أن نُحقق الفوز اليوم”.

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