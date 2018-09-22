أوباميانغ يهاجم الاتحاد الغابوني بسبب والده

هاجم بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي وعميد المنتخب الغابوني الاتحاد الغابوني لكرة القدم ووصفهم بالهواة بعد تعيين والده فراسوا أوباميانغ مدربًا لمنتخب الغابون برفقة الدولي السابق دانييل كوزين.

وكتب أوباميانغ في صفحته على إنستغرام مع صورة لوالده :” تسألونني لماذا لدي مشاكل معكم ؟ لماذا لا أرغب في اللعب لمنتخب الغابون ؟ هذا تأكيد مرة أخرى، تعلنون للعالم كله أن والدي أصبح مدربًا للمنتخب مع العلم أنكم لم تحصلوا بعد على موافقته، رئيس الاتحاد اتصل بوالدي ولم يهتم حتى بصحة والدي المريض في هذه الفترة .”

وأضاف المهاجم السابق لبروسيا دورتموند، وأفضل لاعب إفريقي سنة 2015 :”الرئيس طلب من والدي عقد ندوة صحافية، ولم ينتظر قراره النهائي لكونه طلب مهلة 24 ساعة للرد، ولم يترك له حرية الاختيار ولا نقاش طاقمه الفني.”

وأكد المهاجم الغابوني أن الاتحاد الغابوني لكرة القدم مطالب بتجاوز التسيير الهاوي وكتب :”اليوم الذي سيتخلى فيه الاتحاد على التسيير الهاوي، منتخب الغابون بإمكانه التقدم والتطور والحصول على النتائج المرجوة.”