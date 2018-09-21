موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. وكلوب يتحدث عن مستوى محمد صلاح

دافع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن نجمه المصري محمد صلاح، بعد تراجع أداء هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأهدر صلاح عدة فرص سهلة خلال الانتصار الصعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على باريس سان جيرمان، في إستاد أنفيلد يوم الثلاثاء الماضي في أولى مباريات الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقد استبدله مدربه وأشرك مكانه شيردان شاكيري نظرًا لأن صلاح تسبب في هدف التعادل 2-2 الذي أحرزه كيليان مبابي قبل أن يحسم البديل روبرتو فيرمينو الفوز لليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأثار الهداف المصري الجدل على مقاعد البدلاء عندما بدا أنه كانا غاضبًا بهدف فيرمينو، لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أنه احتفل بالهدف قبل أن يلقي بزجاجة مياه كانت في يده على الأرض بشكل غاضب.

وقال المدير الفني الألماني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مواجهة ساوثامبتون يوم السبت “صلاح كان رائعًا في آخر مباراتين، من الطبيعي بالنسبة للمهاجمين أن لا يسجلوا في بعض الفترات، لكنه في حالة جيدة وهز الشباك لا يمكن أن يكون مضمونًا طوال الوقت”.

وأضاف كلوب “من الناحية الدفاعية قدم مباراتين رائعتين وساند الفريق كثيرًا، ولا يزال يشكل تهديدًا في المواقف الهجومية”.

ويعاني صلاح البالغ عمره 26 عامًا من مشاكل إدارية مع الاتحاد المصري للعبة، قد تكون سببا في قلة تركيزه وتشتته في المباريات.

وسيحضر صلاح حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) يوم الإثنين المقبل، حيث ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يتنافس عليها مع كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

يستقبل ليفربول ساوثهامبتون السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.