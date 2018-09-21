مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد أغويرو حتى عام 2021

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تمديد عقد المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو حتى عام 2021؛ ليضمن بقاء مهاجمه الأول بين صفوفه 3 سنوات مقبلة.

ويعتبر أغويرو أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه قادمًا من أتلتيكو مدريد.

ومنذ انضمامه إلى سيتي قادما من أتلتيكو مدريد في 2011، ساهم المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما في فوز النادي بثلاثة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس رابطة المحترفين.

وأغويرو هو هداف سيتي على مر العصور برصيد 204 أهداف بينها هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد كوينز بارك رينجرز عام 2012 منح النادي لقبه الأول في الدوري في 44 عاما.

وقال أغويرو، الذي سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، لموقع النادي على الإنترنت “أنا سعيد بهذا العام الإضافي.

“كنت أخطط للبقاء هنا لمدة عشر سنوات. أنا هنا منذ سبعة أعوام وستصبح عشرة حين ينتهي العقد”.

وأضاف “أتمنى أن يحدث ذلك. لهذا السبب وقعت”.

وكان أغويرو قال سابقا إنه يرغب في انهاء مسيرته في نادي طفولته إندبندينتي لكنه أرجأ عودته للأرجنتين بتمديد عقده مع سيتي حتى يبلغ 33 عاما.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى كيفن دي بروين وفرناندينيو وديفيد سيلفا ونيكولاس أوتامندي وإيدرسون الذين وقعوا جميعا عقودا جديدة مع سيتي في الأشهر الأخيرة.

الحب كله ???? pic.twitter.com/osiOmJjULy — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 21, 2018

إلى ذلك، يتعافى كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي من إصابة في الركبة أسرع من الجدول الزمني المحدد، ويأمل في العودة للعب ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في نوفمبر تشرين الثاني.

وأصيب اللاعب البلجيكي الدولي، الذي أحرز ثمانية أهداف وصنع 16 هدفًا، في الموسم الماضي، الذي كسر فيه سيتي الأرقام القياسية، في المران الشهر الماضي.

وقال دي بروين، إنه ربما يعود للتدريبات في الشهر المقبل، إذ يسعى ليكون جاهزًا في الوقت المناسب، قبل مواجهة الغريم يونايتد باستاد الاتحاد يوم 11 نوفمبر.

وأضاف دي بروين، أمس الخميس: “ما زلت بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، لكن الأمور تسير على ما يرام.

“أتمنى العودة مبكرًا ومساعدة الفريق وتقديم أداء جيد. أتمنى العودة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة. أعتقد أنني ربما أشارك في مباراة القمة”.

ويحل سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ضيفًا على كارديف سيتي، غدًا السبت.