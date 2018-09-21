هل يقود دي بروين مانشستر سيتي أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

يتعافى كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، من إصابة في الركبة أسرع من الجدول الزمني المحدد، ويأمل في العودة للعب ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصيب اللاعب البلجيكي الدولي، الذي أحرز ثمانية أهداف وصنع 16 في الموسم الماضي، الذي كسر فيه سيتي الأرقام القياسية، في المران الشهر الماضي.

وقال دي بروين إنه ربما يعود للتدريبات في الشهر المقبل، إذ يسعى ليكون جاهزًا في الوقت المناسب قبل مواجهة الغريم يونايتد باستاد الاتحاد يوم 11 نوفمبر.

وأضاف دي بروين، أمس الخميس: “ما زلت بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، لكن الأمور تسير على ما يرام.

“أتمنى العودة مبكرًا ومساعدة الفريق وتقديم أداء جيد. أتمنى العودة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة. أعتقد أنني ربما أشارك في مباراة القمة”.

ويحل سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة ضيفًا على كارديف سيتي، غدًا السبت.