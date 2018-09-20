قبل مباراة باوك اليوناني رئيس تشيلسي يوزع أكياس رقائق البطاطس على المشجعين (صور)

تعامل الأمريكي بروس باك رئيس مجلس إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل جيد مع مشجعي الفريق الذين انتقلوا لمدينة تيليسانوكي اليوناية لمؤزرة فريقه أمام باوك سالونيكا اليوناني في بداية مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي.

وحسب صحيفة ” صن ” فالمشجعين أبدوا إعجابهم بتصرف رئيس الفريق الذي انتظر جميع المشجعين الإنجليز خارج الملعب وفي داخل الملعب اشترى أكياس رقائق البطاطس ووزعها على المشجعين.

وتحدث الرئيس مع المشجعين وسأل عن أحوالهم بعدما تأخرت الحافلات التي كان من المفروض أن تلقهم للملعب حوالي 4 ساعات.

وفاز تشيلسي باللقاء 1-0 من توقيع البرازيلي وليان ومنح المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري الفرصة لعدة لاعبين غابوا مؤخرا بسبب الإصابة كالإسباني سيسك فابريغاس، لكنه أيضا تلقى ضربة قوية بإصابة الجناح الإسباني بيدرو رودريغيز في كتفه.