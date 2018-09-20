آرسنال يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على فورسكلا بولتافا الأوكراني (فيديو)

استهل فريق آرسنال الإنجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بثلاث نقاط، بعدما تغلب على ضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني بأربعة أهداف لهدفين، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

أنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه الغابوني بيير أوباميانغ في الدقيقة 32.

وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الأوكراني عن التعادل، أضاف داني ويلبيك الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 48.

ونجح أوباميانغ في إحراز الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 56، قبل أن يضيف الألماني مسعود أوزيل الهدف الرابع في الدقيقة 74.

ومع حلول الدقيقة 77 قلص الفريق الأوكراني النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر فولدايمر شسناكوف، ثم أضاف فاسكيلاف شاربر الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه كارباكا أغدام بطل أذربيجان بهدفين دون رد، سجلهما البرازيلي رافينها ولاعب الرأس الأخضر جوفاني كابرال في الدقيقتين 54 و88.

بذلك، يعتلي آرسنال ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنغ لشبونة، وجاء فورسكلا بولتافا ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن كارباكا أغدام.