جازيديس رئيس آرسنال التنفيذي يترك منصبه للانتقال إلى ميلان

قال آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن إيفان جازيديس ترك منصبه كرئيس تنفيذي للنادي للانتقال إلى ميلان بعد نحو عشر سنوات قضاها في النادي اللندني.

وسيتولى فيناي فنكاتيشام، رئيس المسؤولين التجاريين، إدارة النادي الإنجليزي بجانب راؤول سانيي رئيس علاقات كرة القدم.

وانضم سانيي إلى آرسنال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قادمًا من برشلونة بطل إسبانيا بعدما شغل عدة مناصب منها مدير كرة القدم بالنادي القطالوني.

وأعلن ميلان أن جازيديس سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالنادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الايطالي بدءًا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأتي رحيل جازيديس بعد شهر من استحواذ الملياردير الأمريكي ستان كرونكي على آرسنال في صفقة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار.

ويخوض آرسنال موسمه الأول بعد رحيل مدربه أرسين فينغر الذي قضى 22 عامًا في المنصب، ويحتل حاليًا المركز السابع في الدوري مع المدرب أوناي إيمري.