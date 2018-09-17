فينالدوم لاعب ليفربول يكشف سبب إعجابه بتعليق يهاجم أنانية ماني تجاه محمد صلاح

كشف الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سر إعجابه بأحد التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجم الأزمة الموجودة بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، والتي ظهرت خلال مباراة توتنهام.

ورصدت صحيفة “ميرور” الواقعة، بعدما قام فينالدوم بالضغط على زر الإعجاب على التعليق الذي نٌشر عبر موقع “إنستغرام”.

وظهر مشجع نادي ليفربول غاضبًا من عدم تمرير ماني الكرة إلى صلاح، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، حيث وصف الأمر بـ”حب الذات” والغرور.

وقال المشجع في تعليقه: “ما كان يميز ليفربول في الموسم الماضي، هو فريق العمل والتفاهم بين صلاح، فيرمينو وماني، الثلاثي كان لا يهمه من يسجل الأهداف”.

وأكمل: “كان كل ما يهمهم من يكون في موضع صحيح من أجل تمرير الكرة إلى زميله لكي يسجل الهدف، ولكن ما يحدث هذا الموسم هو لعبة واحدة”.

وأضاف: “خاصة من جانب ماني الذي ظهر في مباراة توتنهام وكأنه لا يرغب في التمرير إلى صلاح في أكثر من فرصة، وحقيقة لا أعلم لماذا!، هل هو حب الذات”.

واختتم: “كلوب عليه أن يحل الموقف سريعًا، قبل أن يكلفه الأمر خسارة مباريات هامة، وقد تكون في دوري الأبطال”.

لاعب الوسط الهولندي قام بالضغط على زر الإعجاب على كل ما قاله مشجع ليفربول؛ مما أدى إلى إثارة حالة من الجدل حول موافقته على ما جاء في التعليق.

وقال فينالدوم للصحيفة: “أعتقد أن ما حدث جاء بالخطأ، خلال تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي، لتعليقات الجماهير عن تلك الأزمة”.

وتابع: “حسنًا، لا تقلقوا، لا توجد أزمة، نحن فريق جماعي، ونعلم ذلك جيدًا، ولا يوجد أي لاعب في ليفربول يمتلك صفات الغرور”.

وكان المدرب يورغن كلوب، قال في تصريحاته، إن الأمر ليس بهذا السوء بين اللاعبين، لأنهما ساعدا الفريق في الفوز من خلال مجهودهما بالمباراة.