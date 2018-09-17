هل توجد أزمة بين محمد صلاح وساديو ماني في نادي ليفربول؟.. كلوب يوضح

رفض الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الحديث عن وجود أزمة بين نجمي فريقه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بعد الجدل الذي أحدثه الثنائي إثر الفوز على توتنهام بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر نجما ليفربول العديد من الفرص، لرغبتهما في تسجيل الأهداف بأقدامهما عندما كانت النتيجة تشر إلى التقدم بنتيجة 2-0، وكاد “السبيرز” يعود إلى المباراة في الوقت بدل الضائع، قبل أن تنتهي المباراة بفوز “الريدز” 2-1.

ووفقًا لما قاله كلوب لصحيفة “إندبندنت” الإنجليزية، عن الثنائي: “لم يكن هذا طمَعًا، إنه أمر طبيعي”.

وأضاف: “أنا أريدهما أن يسجّلا وأشجّعهما على ذلك، ولكن هناك بعض اللحظات التي يجب عليهما أن يمرّرا فيها”.

وتابع: “ربما يكون هناك موقف واحد كان التمرير فيه أفضل، ولكن جميع المواقف الأخرى لا شيء فيها”.

وأردف: “اللاعبان معتادان على التسجيل من مثل تلك المواقف، وهما يمثلان تهديدًا لكل فريق من خلال تحركاتهما والمساحات التي يصنعانها لبعضهما”.

واختتم: “بهذه الطريقة نجحنا في تسجيل الهدف الثاني، ولذا فإن لم يتمكنا من التسجيل في مباراة ما فلا مشكلة لديّ في ذلك”.