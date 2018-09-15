بوكيتينو عن مباراة توتنهام ضد ليفربول: يجب أن يتحسن مستوانا ليُنظر للفريق كمنافس على الألقاب

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، عقب خسارة فريقه امام ضيفه ليفربول 2-1 على استاد ويمبلي، إن فريقه بحاجة للتحسن كثيرا إذا ما أراد أن يتم النظر إليه كمنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي: “نحتاج للتحسن كثيرا. هذه النوعية من المباريات تظهر لك أننا بحاجة للتحسن إذا ما أردنا أن ننافس في النهاية من أجل الفوز ببعض الألقاب”.

وبعد أن عانى من هزيمة مفاجئة أمام واتفورد في مباراته السابقة، كان توتنهام تحت ضغط للعودة لطريق الانتصارات أمام ليفربول الذي بدأ الموسم بسجل مثالي.

ومع تفوق المنافس عليه خلال أغلب فترات اللقاء الذي أقيم في ظل سطوع قوي للشمس على ملعب ويمبلي، مني توتنهام بالهزيمة الثانية على التوالي لأول مرة منذ بداية موسم 2015-2016.

وقال بوكيتينو: “في البداية، فإنني اريد القول إنهم يستحقون الفوز.

“أعتقد أن الأداء لم يكن جيدا. في مباراة مثل اليوم عندما ترتكب الكثير من الأخطاء أمام فريق مثل ليفربول أحد أفضل الفرق في أوروبا فإن عليك أن تتلقى عقابك”.

وعانى هاري كين ثانية أمام المرمى وسدد مرة واحدة على المرمى طوال المباراة وشكل القليل من التهديد لدفاع ليفربول الصلب.

ولم يلق المدرب الأرجنتيني بأي لوم على فترة التوقف الدولية الأخيرة التي خاضت فيها إنجلترا بعض المباريات معتقدا أن على الفريق ككل أن يقلب دفة الأمور.

وقال بوكيتينو: “أعتقد أنني أحترم كل الأراء لكن وبالنسبة لي فإن هذه مشكلة جماعية”.