فيرمينو ينجو من إصابة خطيرة في عينه خلال مباراة ليفربول وتوتنهام

نجا روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، من “عاهة مستديمة” في عينه خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح جورغينيو فينالدم التقدم بهدف لليفربول بضربة رأس، حاول مايكل فورم حارس توتنهام إبعادها، لكنها كانت قد اجتازت بالفعل خط المرمى في الدقيقة 39.

وتابع فيرمينو، الذي خرج في منتصف الشوط الثاني بسبب إصابة في الوجه مع البلجيكي يان فيروتوين، كرة عرضية من ساديو ماني ارتدت من القائم، وأضاف الهدف الثاني بلمسة سهلة من على خط المرمى في الدقيقة 54.

لكن فيرمينو خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة، ويمكنه أن يشارك في مباراة ليفربول في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في بيان من ليفربول:”أكد فحص في المستشفى وجود تآكل في العين، ولكن لن يكون هناك ضرر دائم، وستتم مراقبة هذه المشكلة ومعالجتها من قبل الطاقم الطبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيشارك أمام باريس سان جيرمان”.

وقال اللاعب نفسه عبر حسابه على إنستغرام:”عيني على ما يرام، وأنا كذلك، وشكرًا على الدعم المتواصل الذي تلقيته ونراكم قريبًا”.

ويأمل فيرمينو المشاركة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.