مانشستر يونايتد يذيق واتفورد مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

أذاق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، مضيفه واتفورد مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي، وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد واتفورد عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي وليفربول.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وأضاعا العديد من الهجمات، إلى أن جاءت الدقيقة 35 لينجح البلجيكي روميلو لوكاكو في افتتاح التسجيل لمانشستر يونايتد.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق أضاف كريس سمولينغ الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وكثف لاعبو واتفورد من هجماتهم في محاولة لتقليص النتيجة إلى أن جاءت الدقيقة 65 ليتمكن أصحاب الأرض والجمهور من تسجيل الهدف الأول عبر أندري غراي.

وشهدت الدقيقة 93 طرد الصربي نيمانيا ماتيتش، ليلعب مانشستر يونايتد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الضيوف فائزين بالنقاط الثلاث .