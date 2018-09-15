أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.. 2-1 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

تقدم الثنائي روميلو لوكاكو وكريس سمولينغ بثنائية لمانشستر يونايتد في شباك واتفورد، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب فيكارج رود، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق واتفورد إلى تحقيق الانتصار والعلامة الكاملة بالبريميرليغ لمواصلة الصدارة ، بعد تحقيق الفوز فى الأربع جولات الأولى من البطولة والوصول إلى 12 نقطة .

مان يونايتد 1 × 0 واتفورد " لوكاكو " HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/xzP4konkXr — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD95) September 15, 2018

على الجانب الآخر يسعى فريق مانشستر إلى العودة نحو طريق الانتصار، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

مان يونايتد 2 × 0 واتفورد " سمولينغ " HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/LDiHsbwzb5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD95) September 15, 2018

وفي الدقيقة 65 قلص أندري غراي النتيجة وسجل الأول لوتفورد.