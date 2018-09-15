أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.. 2-1 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.. 2-1 لـ”الشياطين الحمر” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم الثنائي روميلو لوكاكو وكريس سمولينغ بثنائية لمانشستر يونايتد في شباك واتفورد، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب فيكارج رود، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق واتفورد إلى تحقيق الانتصار والعلامة الكاملة بالبريميرليغ لمواصلة الصدارة ، بعد تحقيق الفوز فى الأربع جولات الأولى من البطولة والوصول إلى 12 نقطة .

على الجانب الآخر يسعى فريق مانشستر إلى العودة نحو طريق الانتصار، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

وفي الدقيقة 65 قلص أندري غراي النتيجة وسجل الأول لوتفورد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة