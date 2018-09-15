“هاتريك” هازارد يقود تشيلسي لإسقاط كارديف ومطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل فريق تشيلسي اليوم السبت، مطاردته لليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ تغلب على ضيفه كارديف سيتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند نقطتين في المركز السادس عشر.

بادر كارديف سيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق الإيفواري سليمان بامبا.

تشيلسي 0 – 1 كارديف : هدف كارديف الاول HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018 pic.twitter.com/r5Vi5TgdS2 — HD (@HD92932381) September 15, 2018

وردّ تشيلسي بهدفين عن طريق البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقتين 37 و43 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

تشيلسي 1 – 1 كارديف : هدف التعادل تشيلسي . هازارد . بشكل رائع HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018 pic.twitter.com/KhD0ssMqGF — HD (@HD92932381) September 15, 2018

وفي الوقت الذي بحث فيه كارديف سيتي عن فرصة تسجيل التعادل، كثف لاعبو تشيلسي من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة وإحراز المزيد من الأهداف.

تشيلسي 2 – 1 كارديف : هدف تشيلسي الثاني . هازارد . تيكي تاكا . جميلHD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018 pic.twitter.com/i5mRLrujg1 — HD (@HD92932381) September 15, 2018

ومع حلول الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي عن طريق هازارد فسجل الهدف الثالث له ولفريقه.

تشيلسي 3 – 1 كارديف : هدف تشيلسي الثالث . هازارد هاتريك HD

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الحساب الاساسي : @HD_Gols2018 pic.twitter.com/9cjOhMBZ3N — HD (@HD92932381) September 15, 2018

وبعدها بثلاث دقائق أحرز تشيلسي الهدف الرابع عن طريق البرازيلي وليان دا سيلفا، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.