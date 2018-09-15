“هاتريك” هازارد يقود تشيلسي لإسقاط كارديف ومطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

“هاتريك” هازارد يقود تشيلسي لإسقاط كارديف ومطاردة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

واصل فريق تشيلسي اليوم السبت، مطاردته لليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ تغلب على ضيفه كارديف سيتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند نقطتين في المركز السادس عشر.

بادر كارديف سيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق الإيفواري سليمان بامبا.

وردّ تشيلسي بهدفين عن طريق البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقتين 37 و43 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه كارديف سيتي عن فرصة تسجيل التعادل، كثف لاعبو تشيلسي من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة وإحراز المزيد من الأهداف.

ومع حلول الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لتشيلسي عن طريق هازارد فسجل الهدف الثالث له ولفريقه.

وبعدها بثلاث دقائق أحرز تشيلسي الهدف الرابع عن طريق البرازيلي وليان دا سيلفا، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.

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