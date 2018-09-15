جوزيه مورينيو مستعد لضم ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان مقابل 98 مليون جنيه إسترليني

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن استعداده لدفع 98 مليون جنيه إسترليني إلى قائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

وسجل الهدّاف الأرجنتيني 53 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الماضيين وقاد إنتر ميلان للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويسعى المدير الفني البرتغالي لضم المهاجم إلى ملعب أولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقًا لما ذكرته صحيفة “أولي” الأرجنتينية.

ويحاول مورينيو إقناع إدارة النادي الإنجليزي بتوفير هذا المبلغ للحصول على خدمات المهاجم الذي يتضمن عقده هذا المبلغ كشرط جزائي.

لكن سيتحتم على مورينيو في البداية إقناع إيكاردي بأن مستقبله في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقده الحالي في صيف العام 2021، لكن الفريق الإيطالي يريد زيادة الشرط الجزائي في عقده لحمايته من إغراءات أندية مثل يونايتد وريال مدريد.

وسيحتاج مورينيو للتفكير في مستقبل روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد إذا ما أراد إنفاق مبالغ كبيرة على مهاجم آخر.