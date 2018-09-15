جوزيه مورينيو يضع شرطًا سهلًا لبول بوغبا للرحيل عن مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن نجمه الفرنسي بول بوغبا يمكنه الرحيل عن الفريق في حال إخباره بشكل مباشر عن رغبته، معتبرًا كل الأخبار التي تحدثت عن الموضوع مجرد شائعات غير صحيحة.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها “صن”: “إن كان بوغبا لم يخبرني برغبته في الرحيل فلأنه يرغب في البقاء في الفريق إنه استنتاجي، لكن إن رأيت مينو ريولا وكيل أعماله على التلفزيون يقول إن موكله يرغب في الرحيل وإنه يعمل من أجل ذلك سأصدقه”.

وعبّر مورينيو عن غضبه من كثرة الشائعات حول مستقبل نجم وسطه الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، وأكد أنه لم يسمع منه أي كلام حول رغبته في الرحيل.

وقال مورينيو: “بوغبا عاد من كأس العالم متأخرًا، وقبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بأسبوع، نحن مجتمعون منذ شهرين ولم يخبرني أبدًا أنه يرغب في الرحيل”.

وأضاف مورينيو: “الشيء الوحيد الواضح بيننا أنه لم يخبرني نهائيًا أنه يرغب في الرحيل”.

وعن اهتمام برشلونة ويوفنتوس بالنجم الفرنسي قال مورينيو: “اسألوه هو، أنا كمدرب قلت لكم الحقيقة، ومشاكله مع وسائل الإعلام تخصه، ولن أعلق عليها”.

وتناقلت الصحف العالمية عدة أخبار عن رغبة برشلونة في ضم النجم الفرنسي، كما أكدت وسائل إعلام إيطالية رغبة يوفنتوس في استعادة نجمه السابق الذي يثير دائمًا الشكوك حول مستقبله بتصريحاته وتصريحات وكيل أعماله مينو ريولا.