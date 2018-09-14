ساري يبدي استعداده لعودة جون تيري إلى تشيلسي في هذا المنصب

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي استعداده لعودة القائد السابق جون تيري للانضمام لطاقم التدريب.

وترك تيري تشيلسي في العام الماضي بعد نحو 20 عامًا في صفوف الفريق اللندني بعدما فاز معه بخمسة ألقاب للدوري الممتاز.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا مع أستون فيلا بالدرجة الثانية في الموسم الماضي، ورفض هذا الأسبوع عرضًا للانضمام إلى سبارتاك موسكو الروسي.

وذكرت تقارير أن تيري لا يزال يرغب في مواصلة اللعب لكن ساري قال إنه سيرحب بعودة تيري إلى تشيلسي إذا قرر دخول مجال التدريب.

وقال ساري للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل مباراة تشيلسي وكارديف سيتي بالدوري على ملعب ستامفورد بريدج غدًا السبت: “لا أعرف، في آخر مرة تحدثت إليه قال إنه لا يزال يرغب في اللعب لموسم آخر لكنني لا أعرف الموقف”.

وأضاف: “بالطبع (مستعد لقبوله)، بالتأكيد سيكون مفيدًا لي ولكل الناس هنا حسب اعتقادي، لا أعرف (ما ينوي) لكنني سأتحدث إليه مجددًا”.

وقال: “هنا بيت جون تيري، وسيكون مهمًا جدًا للجميع هنا والأمر متروك له، وإنني مستعد تمامًا لذلك نظرًا لتاريخه مع النادي”.

وحقق ساري بداية مثالية في تدريب الفريق الإنجليزي بفوزه بكل مبارياته الأربع بالدوري حتى الآن ليتصدر ترتيب المسابقة مع ليفربول وواتفورد.

ومن المتوقع أن يسجل تشيلسي فوزه الخامس في خمس مباريات على ملعبه أمام كارديف سيتي غدًا السبت.

ومن المرجح أن يظهر لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

وقال ساري: “سيكون جاهزًا للعب خلال أيام قليلة أو أسبوع واحد، في الوقت الراهن هو جاهز للجلوس على مقاعد البدلاء”.

ولم يفز كارديف الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بأي مباراة حتى الآن لكن ساري قال إن المواجهة ستكون صعبة.

وقال المدرب الإيطالي: “المباراة ستكون صعبة للغاية من الناحية الذهنية بعد فترة التوقف (الدولية) لأننا سنلعب أمام فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة”.

وعند سؤاله عن فرص تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري، قال ساري إن الترشيحات تتجه إلى مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول بينما يحتاج فريقه إلى تحسين أداء خطه الدفاعي.

وأوضح قائلًا: “نحتاج خطوة أخرى للوصول إلى نفس المستوى، أعتقد أنه من المبكر جدًا أن يكون هذا الموسم، لكنني أتمنى”.

وأضاف بقوله: “شعوري هو أننا لسنا فريقًا قويًا في الناحية الدفاعية”.