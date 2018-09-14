جوزيه مورينيو يحرج منتقديه بنشر إحصائيات ماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد

ردّ جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، على منتقديه اليوم الجمعة باستعراض مجموعة من الإحصائيات الدقيقة، تشير إلى الوقت الذي منحه لمهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد خلال العامين الماضيين.

وعبّر بعض النقاد عن مخاوف من عدم مشاركة راشفورد (20 عامًا)، الذي سجل هدفين في آخر مباراتين مع إنجلترا، بانتظام في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية في الدوري، في ظل اعتماد مورينيو المستمر على روميلو لوكاكو.

وشارك راشفورد في 122 دقيقة في الدوري هذا الموسم، ولعب أساسيًا مرة واحدة، وسيغيب عن مواجهة واتفورد بعد غد الأحد؛ بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بيرنلي في اللقاء الأخير.

وقال مورينيو إنه سيوضح الحقائق رغم أن “الأشخاص المهووسين” الذين يعانون من “مشكلة في ترويج الأكاذيب” سيواصلون انتقاده على أي حال.

وأضاف المدرب البرتغالي “يمكنني تخيل أنني سأتعرض للانتقاد يوم الأحد لعدم الدفع بماركوس، لكن هذا ليس ذنبي، إنه موقوف، وهذا مربك قليلًا”.

وأوضح: “في موسم 2016/2017 لعب راشفورد 32 مباراة في الدوري و11 في الدوري الأوروبي، منها المباراة النهائية بجانب 3 مباريات في كأس إنجلترا، و6 مباريات في كأس الرابطة، تتضمن المباراة النهائية بجانب مباراة كأس درع المجتمع.

“شارك في 53 مباراة لكن إذا أردتم عدد دقائق اللعب فقد لعب 3068 دقيقة، وإذا أردتم تقسيمها على 90 دقيقة للمباراة، فإنه لعب 34.2 مباراة كاملة في موسم 2016/2017”.

وتابع “في موسم 2017/2018 لعب 35 مباراة في الدوري و8 في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس إنجلترا، منها المباراة النهائية و3 في كأس الرابطة ومباراة كأس السوبر الأوروبية”.

“لعب إجمالي 52 مباراة و2676 دقيقة ومع تقسيمها على 90 دقيقة يكون قد خاض 29.7 مباراة كاملة.. وبذلك يكون قد شارك معي على مدار موسمين في 105 مباريات ولعب 5744 دقيقة بمعدل 63.7 مباراة كاملة تتضمن 5 مباريات نهائية”.

وأشار مورينيو إلى أنه لا يمكن مقارنة راشفورد بلاعبين شباب آخرين في إنجلترا، مثل دومينيك سولانكي في ليفربول وروبن لوفتوس-تشيك في تشيلسي ودومينيك كالفرت-ليوين في إيفرتون فيما يتعلق بعدد دقائق اللعب.

وأكد أن راشفورد شارك في “عدد هائل من المباريات والدقائق” في أعلى المستويات وفي أفضل المسابقات الممكنة.

وأضاف “منذ وصولي إلى هنا لم يخرج ولو ليوم واحد من حساباتي، إلا إذا كان موقوفًا أو مصابًا وهو يعرف ذلك وهذا هو المهم”.

“من المهم لمشجعي مانشستر يونايتد أن يعرفوا الحقيقة؛ لذا كنت دقيقًا في هذه الأرقام”.