لماذا يرفض مانشستر يونايتد بيع مارسيال؟

مانشستر يونايتد يرفض بيع جناحه أنطوني مارسيال لأن نصف قيمة البيع سيحصل عليها ناديه السابق موناكو.

وأشرك المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو جناحه الفرنسي مارسيال في 60 دقيقة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتترقب أندية تشيلسي وتوتنهام وإنتر ميلان عن كثب موقف يونايتد من مارسيال الذي ظهر هذا الموسم في الهزيمة أمام برايتون أند هوف 2/3 في الدوري الإنجليزي.

لكن على الرغم من حقيقة أن مارسيال ليس في خطط مورينيو إلا أن إدارة النادي تريد الاحتفاظ بالدولي الفرنسي السابق.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن يونايتد دفع حتى الآن 44.5 مليون جنيه إسترليني من صفقة مارسيال المنضم للنادي من موناكو الفرنسي مع وجود بنود أخرى لم يتم تفعيلها بعد والتي قد تدفع قيمة الصفقة إلى 57.6 مليون جنيه إسترليني.

ولن يوافق مانشستر يونايتد على انضمام مارسيال إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه من غير المتوقع أن يدفع أي ناد قيمة ما دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب.

لكن رغم ذلك يفكر النادي في إعارة اللاعب في يناير المقبل من أجل حماية أصول النادي المالية المتمثلة في اللاعب.

ومن انضمامه إلى مانشستر يونايتد أثار الكثير من الجدل نظرًا لقيمة الصفقة المبالغ فيها في الوقت الذي تألق فيه مواطنه كيليان مبابي الأصغر سنًا بعد نجاحه مع موناكو ثم باريس سان جيرمان.

وسجل مارسيال 36 هدفًا في 137 مباراة مع مانشستر يونايتد لكنه غاب عن تشكيلة فرنسا المتوجة بكأس العالم 2018 في روسيا.