ملمحًا إلى بول بوغبا.. روميلو لوكاكو: جوزيه مورينيو يستحق الاحترام لصراحته

دافع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن مدربه جوزيه مورينيو وأسلوبه في المواجهة، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي يستحق الاحترام؛ لعدم إخفاء مشاعره الحقيقية مثل العديد من المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة.

وتوترت علاقة مورينيو ببعض اللاعبين في النادي، منذ تولى القيادة في 2016، خاصة مع بول بوغبا لكن المهاجم البلجيكي قال إنه يحبذ تحلي المدرب بالصدق.

وأبلغ لوكاكو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يجب أن يقدر الناس هذا.. على الأقل يوجد أشخاص يتحلون بالواقعية مثله في عالمنا؛ لأن معظم المدربين في الدوري عندما لا يشعرون بالسعادة يحاولون ايجاد طريقة ليتظاهروا بالسعادة”.

وأضاف “يجب احترام رغبته في الاحتفاظ بشخصيته وعدم شعوره بالخجل من المواجهة. يريد منّا أن نتحسن. إنه شخص طبيعي ويتعامل بلطف مع الجميع”.

وشدد مهاجم بلجيكا على أن اللاعبين يجب أن يتصدوا للانتقادات والرد من خلال تقديم أداء أفضل.

وتابع “أحيانًا يتأثر اللاعبون وربما لا يقول المدرب للاعبه ما يريد قوله لكي لا يشعر اللاعب بأنه يتعرض لهجوم”.

“لكنني لا أشعر بأنني أتعرض لهجوم؛ لأنني رجل صلب وهذا لا يتعلق بما اكتسبته من كرة القدم، وإنما بسبب تجاربي الشخصية”.

وواصل “علاقتي جيدة بمورينيو ويضحكني وكذلك يمزح مع اللاعبين. إنه رب أسرة ويقاتل من أجل اللاعبين ويتحلى بصراحة وبواقعية”.

ويتطلع مانشستر يونايتد، صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، لوضع حد لانطلاقة واتفورد المثالية عندما يزور ملعبه غدًا السبت.