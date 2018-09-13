إيمري للاعبي آرسنال: يجب إظهار “الشخصية القوية” أمام نيوكاسل

أكد مدرب آرسنال، الإسباني أوناي إيمري أن فريقه يجب الاستمرار في إظهار “شخصيته بالملعب” حين يواجه السبت نيوكاسل.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي: “هدفنا ضد نيوكاسل هو الاستمرار في التحسن والاستمرار في خلق فكرتنا وبناء روحنا، فرديًا وجماعيًا.. السبت خطوة أخرى يمكننا قطعها.. ستكون صعبة، ولكننا نود أن نستمر في إثبات شخصيتنا وفرض هذه الشخصية لإيجاد الفوز”.

ونفى إيمري خلال المؤتمر الصحافي وجود أي مشكلة مع الألماني مسعود أوزيل، الذي قال إنه كان قد دخل في جدال مع المدرب حين قرر الأخير عدم الدفع به أساسيًا أمام ويست هام.

وقال إيمري: “الأمور بيننا جيدة.. لدي علاقة مع مسعود، ومهنيًا، دفعته لكي يتحسن ويعطينا أفضل أدائه”.

وعن تصريحات ناتشو مونريال الأخيرة وإعلانه رغبته في الاستمرار سنوات أخرى مع آرسنال، دعم المدرب مدافعه لأنه يلعب بمستوى مرتفع للغاية.

وأضاف المدرب الإسباني: “عرفت مونريال في إسبانيا، حين كان يلعب في أوساسونا وفي ملقا.. وبعد ست سنوات، جئت، وعرفته كناتشو موريال جديد، وبعد شهرين، يمكنني أن أقول إنني سعيد للغاية به لأن لديه 32 عامًا، ولكني أعتقد أنه يلعب بمستوى جيد للغاية بدنيًا”.

وقال إيمري: “أعتقد أن علينا أن نجد عقدًا جديدًا له وأن يبقى في آرسنال”.