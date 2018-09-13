جاري نيفيل ناصحًا بوغبا: لا تكن مثل المرتزقة

نصح لاعب مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، لاعب وسط “الشياطين الحمر” الفرنسي بول بوغبا بأن يكون “محترفًا”، حتى وإن كان يرغب في اللعب بفريق آخر، حتى لا يبدو من “المرتزقة”.

وارتبط اسم بوغبا، الذي انتقل لمان يونايتد قبل عامين قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، بأندية أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، مثل برشلونة الإسباني، وسط شائعات بوجود خلافات بين اللاعب الفرنسي ومدرب “الشياطين الحمر”، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال نيفيل في تصريحات لصحيفة (ذا تايمز)، “كمشجع، أعتقد أنه لا يوجد أحد أكبر من النادي ولست مهتمًا بأشخاص تفكر في أمور أخرى، لو كنت في الفريق حتى الآن، فنصيحتي الشخصية ستكون كالتالي: بول، من الواضح أنك تريد الانتقال للعب في ناد آخر، لكن عليك التصرف كمحترف حتى لا تبدو وكأنك من المرتزقة، لا ينبغي أن تفعل ذلك”.

ونفى اللاعب الذي قضى 19 موسمًا بين صفوف مانشستر يونايتد، أن يكون النادي الإنجليزي يمنع بوغبا من الرحيل، معتبرًا أن ما تفعله إدارة “الشياطين الحمر” هو حماية “قيمة” اللاعب، مشيرًا إلى أن الفريق ربما يحاول دراسة كيفية استعادة الأموال التي دفعها من أجل الحصول على خدمات الفرنسي.