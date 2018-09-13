بوكيتينو: لوريس سيظل قائدًا لتوتنهام رغم المشكلة الأخيرة

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن هوجو لوريس حارس مرمى الفريق الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع فرنسا سيظل قائدًا للنادي اللندني رغم إدانته بقيادة سيارته تحت تأثير الخمر.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غدٍ السبت:”هو أول من ندم على ما حدث… أقرَّ بذنبه في هذا الموقف ومسؤوليته كذلك، وارتكب خطأ ودفع ثمنه، وهذا درس قاسٍ للجميع”.

وأضاف:”لوريس قال هذا درس قاسٍ بالنسبة لي، ارتكبت خطأ ويجب أن أدفع الثمن‭، ‬ والآن تقبل الأمر”.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن حارس المرمى الفرنسي البالغ من العمر 31 عامًا، الذي حُرم من قيادة السيارات لمدة 20 شهرًا وتم تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (65545 دولارًا‭‭ (‬‬، سيظل قائدًا للفريق.

واعترف حارس توتنهام هوتسبير أنه اجتاز بالفعل المعدل المسموح به من الخمر أثناء القيادة أكثر من مرتين عندما أوقفته الشرطة في لندن الشهر الماضي.

وقال توتنهام إن أي إجراء تأديبي قد يتخذه النادي ضد الحارس سيظل شأنًا داخليًا.

ويغيب لوريس عن مباريات فريقه حاليًا بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على مانشستر يونايتد.