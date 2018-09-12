جون تيري يرفض الانضمام إلى سبارتاك موسكو (صورة)

أعلن المدافع الإنجليزي جون تيري نجم تشيلسي الأسبق رفضه عرضًا للانضمام إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وكانت تقارير صحافية كشفت السبت الماضي أن تيري في طريقه إلى الانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو، بعدما سافر الجمعة إلى روما للخضوع إلى الفحص الطبي، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ 37 عامًا تلقى عرضًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني (3,9 ملايين دولار) مدة عام واحد.

وبدا سبارتاك واثقًا من التعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع عندما أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يستعد لاستقبال “ضيف مهم جدًا”، لكن بعد دراسته لهذه الخطوة مع عائلته، اختار تيري عدم الانتقال.

وقال اللاعب عبر حسابه على إنستغرام: “بعد تفكير عميق، قررت رفض عرض من سبارتاك موسكو، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سبارتاك وأتمنى لهم ولأنصارهم الأفضل في بقية الموسم”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي: “إنه ناد طموح وتأثرت كثيرًا باحترافيتهم”، موضحًا: “ولكن بعد تقييم هذا الانتقال مع عائلتي، قررنا أنه ليس الانتقال الصحيح بالنسبة لنا في هذا الوقت.. حظًا سعيدًا سبارتاك”.

ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعقب خسارة أستون فيلا أمام فولهام في الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الممتاز، فكر تيري بالاعتزال، لكنه قال لصحيفة “ديلي ميل” الأسبوع الماضي إنه “حريص على مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة”.

وترك تيري تشيلسي في صيف 2017 بعدما دافع عن ألوانه مدة 22 عامًا، توّج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” (2013) و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي (2005 و2006 و2010 و2015 و2016) و4 ألقاب في كأس إنجلترا (2007 و2009 و2010 و2012) و3 في كأس الرابطة (2005 و2007 و2015).