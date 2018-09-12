لاعب في الدوري الإنجليزي يتورط في اغتصاب فتاة قاصر

يخضع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمحاكمة بسبب اغتصاب فتاة في الخامسة عشرة من عمرها في فرنسا، ووقف اللاعب، الذي ـ لم يتم الكشف عن اسمه ـ وكان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت الحادث، أمام المحكمة للمرة الأولى في يوليو/تموز الماضي مع ابن عمه، الذي يكبره بعامين بسبب الاعتداء المزعوم.

وفي في 7 يوليو / تموز 2012 ، عُثر على الفتاة التي كانت تبلغ آنذاك الخامسة عشرة من عمرها وهي تبكي في حالة صدمة أمام أصدقائها، في أحد المخيمات الواقعة في بلدية آيغ مورتيس في مقاطعة غارد جنوب فرنسا.

وتدعي الفتاة، التي تبلغ من العمر الآن 21 عامًا، أن اثنين أكبر منها سنًا اعتديا عليها جنسيًا بينما كانت في حالة سُكر تام.

وقالت أيضًا إن ابن عم اللاعب كان يعلم أنها أقل من السن القانونية، وكان اللاعب الذي يبلغ من العمر حاليا 23 عامًا قد أبلغ السلطات أنه لم يتورط مع الفتاة نافيًا ما تردد من تقارير في هذا الشأن.

وتقول وسائل إعلام فرنسية إن لاعب كرة القدم يلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس فرنسيًا، لكنه غير من أقواله فيما بعد وأعلن أنه ضاجع الفتاة بموافقتها.

وبحسب ما ورد، فإن رواية الضحية عن الأحداث بقيت دون تغيير، ومن المقرر أن تجري المحاكمة في مدينة نيمز الفرنسية.

وقال ريمي نوغير، محامي لاعب كرة القدم، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه استأنف التهم المنسوبة إليه، بينما ينكر موكله بشدة مزاعم الفتاة.

وزعم ابن عم اللاعب وعمره الآن 25 عامًا ، أن مضاجعة الفتاة تمت بموافقتها، كما أشار إلى أنه لم يعرف عمر الفتاة وقت الحادث.