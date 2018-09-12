عقوبة قاسية ضد هوغو لوريس حارس توتنهام بسبب الكحول

كشف تقارير صحفية أن الفرنسي هوغو لوريس، حارس توتنهام الإنجليزي، نال عقابًا بالمنع من قيادة السيارات لمدة 20 شهرًا في إنجلترا بعد اعترافه بالقيادة مخمورًا.

لوريس كان قائدًا لمنتخب بلاده فرنسا في يوليو الماضي، عندما حقق الديوك لقبهم الثاني في كأس العالم روسيا 2018.

وتعود الواقعة إلى فجر يوم الـ 24 من أغسطس الماضي، عندما كان يقود الفرنسي سيارته البورش بسرعة، وانحرف تجاه سيارات متوقفة قبل أن يتدارك الموقف، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”.

Tottenham's Hugo Lloris has admitted to being more than twice the drink-drive limit when stopped by Police last month. More: https://t.co/a5qcbzLnOc pic.twitter.com/BmdJCAtrHh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 12, 2018

ووجِد أن العينة التي أخذت من لوريس، بها 80 ميكروغرامًا من الكحول في 100 ميلليتر من التنفس، بينما الحد المسموح في إنجلترا وويلز هو 35 ميكروغرامًا فقط..

كما وجِد آثار تقيؤ في سيارته عندما أوقفه رجال الشرطة.

وعوقب لوريس -أيضًا- بغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بالإضافة للإيقاف عن القيادة لمدة 20 شهرًا من قبل محكمة ويستماينستر.

وعلق لوريس على العقوبة، قائلا: “أرغب بالاعتذار للعائلة، النادي، الإدارة وزملائي عن أفعالي، القيادة وأنت مخمور شيء غير مقبول وأتحمل تبعات تصرفي لأن هذا ليس المثال الذي أرغب أن أضعه”.

وأصدر توتنهام بدوره بيانا للتعليق على الأمر: “النادي يأخذ تلك الأمور بمحمل الجد وسيتم التعامل معها داخليا”.