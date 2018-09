عقوبة قاسية ضد هوغو لوريس حارس توتنهام بسبب الكحول

كشف تقارير صحفية أن الفرنسي هوغو لوريس، حارس توتنهام الإنجليزي، نال عقابًا بالمنع من قيادة السيارات لمدة 20 شهرًا في إنجلترا بعد اعترافه بالقيادة مخمورًا.

لوريس كان قائدًا لمنتخب بلاده فرنسا في يوليو الماضي، عندما حقق الديوك لقبهم الثاني في كأس العالم روسيا 2018.

وتعود الواقعة إلى فجر يوم الـ 24 من أغسطس الماضي، عندما كان يقود الفرنسي سيارته البورش بسرعة، وانحرف تجاه سيارات متوقفة قبل أن يتدارك الموقف، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”.

Tottenham's Hugo Lloris has admitted to being more than twice the drink-drive limit when stopped by Police last month.

More: https://t.co/a5qcbzLnOc pic.twitter.com/BmdJCAtrHh

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 12, 2018