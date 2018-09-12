مباراة إنجلترا ضد سويسرا.. داني روز يكشف عن نقاش غاضب خلال الاستراحة بين لاعبي “الأسود الثلاثة”

لم يتراجع لاعبو إنجلترا عن انتقاد بعضهم بعضًا خلال الاستراحة بعد بداية سيئة لمباراة ودّيَّة ضد سويسرا، أمس الثلاثاء، ويعتقد المدافع داني روز أن هذا النقاش ساعدهم على تحسين الأداء والفوز في النهاية 1-صفر.

وسمحت إنجلترا، التي أجرت تسعة تغييرات على تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، لسويسرا بالسيطرة على اللقاء خلال الشوط الأول، لكنها دخلت الشوط الثاني أكثر قوة لتضمن الانتصار عن طريق هدف المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ54.

وأبلغ روز، لاعب توتنهام هوتسبير، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “كان من الممكن أن نتأخر بهدفين أو ثلاثة في الشوط الأول. من الرائع أننا جميعًا يمكننا الصياح في وجه بعضنا بعضًا من أجل تحسين الأداء مثلما فعلنا”.

وقال المدرب غاريث ساوثغيت، إنه يشجع النقاش بين لاعبيه، لكنه أضاف أنَّه تعيَّن عليه التدخل خلال الاستراحة ليحافظ على الهدوء في غرفة الملابس.

وقال ساوثغيت: “بالتأكيد كان اللاعبون لديهم الكثير ليقولوه لبعضهم بعضا عندما دخلوا غرفة الملابس. كان من المهم أن نحل بضع مشاكل كانت تواجههم وأن نحافظ على الهدوء.

“نتوقع هذه المناقشات ونشجعها؛ لأنهم لاعبون أذكياء ومن المهم أن تكون لهم وجهة نظر”.

وتلتقي إنجلترا، التي تجنَّبت التعرّض لرابع هزيمة على التوالي، مع كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الشهر المقبل.