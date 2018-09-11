إي أيه سبورتس تكشف عن ملعب توتنهام في فيفا 19

أصبح بإمكان جماهير توتنهام إلقاء نظرة على ملعب فريقهم “وايت هارت لين ” لكن ليس على أرض الواقع بل في لعبة فيفا 19 التي كشفت عنها شركة إي أيه سبورتس.

وكشفت الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو عن 4 ملاعب جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي ملاعب فرق توتنهام وفولهام وويلفرهامبتون وكارديف سيتي.

وكان من المقرر أن يبدأ توتنهام مشواره في ملعبه الجديد يوم 15 من الشهر الحالي بمواجهة ليفربول، لكن الأشغال الأخيرة شهدت بعض التأخير.

ويتسع الملعب الجديد ل62062 متفرجًا وتشعر جماهير توتنهام بالإحباط لعدم جاهزيته واضطروا لمشاهدة فريقهم يلعب أكثر من موسم في ويمبلي الملعب الرئيسي في إنجلترا.

وأصبح ملعب يحتضن لقاءات فريق توتنهام مشكلة لإدارة الفريق وحتى ويمبلي ليس متاحًا دائمًا، حيث يبحث الفريق عن ملعب يحتضن لقاءه في كأس رابطة الأندية المحترفة أمام واتفورد المقرر يوم 25 من الشهر الحالي.

وسيتم إطلاق اللعبة بالملاعب الجديدة يوم 28 أيلول / سبتمبر الحالي.