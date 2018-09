تحديد موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (صورة)

أعلن نادي ليفربول موعد مباراته أمام تشيلسي، في إطار منافسات الدور الثالث (32)، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن المباراة ستقام على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء 26 سبتمبر الجاري.

وليفربول على موعد مع مباريات نارية في 3 مسابقات، إذ يحل ضيفًا على توتنهام يوم 15 سبتمبر في الدوري الإنجليزي، ثم يستقبل باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر، ثم يستقبل ساوثهامبتون في الدوري يوم 22، وكذلك يستقبل تشيلسي في كأس الرابطة يوم 26.

ثم يحل ضيفًا على تشيلسي يوم 29 لحساب الدوري الإنجليزي، ثم يرحل إلى إيطاليا لمواجهة نابولي يوم 3 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا، ثم يستقبل مانشستر سيتي في الدوري يوم 7 أكتوبر.

يشار إلى أن ليفربول حقق الفوز في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ويتصدر جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

