حال تعيينه.. زيدان يريد ضم قلب ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يريد ضم لاعب الوسط الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، حال تعيينه مدربًا للفريق خلفًا للمدرب الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن زيدان حدد قائمة اللاعبين الذين يريد ضمهم إلى مانشستر يونايتد، حال قررت إدارة الفريق تعيينه في منصب المدير الفني.

وتحوم الشكوك حول استمرار مورينيو في مانشستر يونايتد، مع توتر علاقته بنجوم الفريق وخاصة بول بوغا وأنتوني مارسيال، كما أن الفريق تلقى خسارتين في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان يريد التعاقد مع توني كروس، إلى جانب الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب بايرن ميونخ والمعار من ريال مدريد، وزميله تياغو ألكانتارا، والمهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان.

ونوهت “ميرور”، إلى أنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه إدارة مانشستر يونايتد لمورينيو؛ إلا أنه لا مجال للهزيمة مرة أخرى في بطولة الدوري.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد نحو عامين ونصف، قاده خلالها لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، إلى جانب الظفر بلقب الدوري الإسباني موسم 2016/2017، وغيرها من البطولات.