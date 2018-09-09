رسميًا.. ليستر سيتي يجدد تعاقده مع هاري ماغواير لـ5 مواسم

كشف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن تجديد عقد هاري ماغواير، مدافع الفريق، حتى عام 2023.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للاحتفال بالتجديد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أن ماغواير سيحصل على 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، في عقده الجديد.

وأعرب ماغواير عن سعادته بالتوقيع على العقود الجديدة، وقال: “منذ أن جئت لذلك النادي أتحدث دومًا عن كيف أن الجميع يتعامل معي بشكل جيد”.

وأضاف: “ليستر سيتي منحني الفرصة للعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي، كما منحوني فرصة المشاركة في كأس العالم”.

واختتم تصريحاته: “أريد أن أشكر ليستر سيتي كثيرًا، أنا مدين لهم بالكثير من الأمور، وأتطلع لمستقبلي القادم مع الفريق”.

اللاعب كان هدفًا لعدد كبير من أندية الدوري الإنجليزي في الصيف الماضي، أبرزهم مانشستر يونايتد، إلا أن إدارة فريقه رفضت التفريط في خدماته.