راموس: لماذا لا تتذكر الجماهير تهديدات القتل التي وصلتني كما يتذكرون إصابة محمد صلاح؟

ردّ سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على صافرات استهجان جماهير ويمبلي ضده، والتي لم تنسَ تدخله العنيف ضد الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف.

وتحدث أفضل مدافع في أوروبا للموسم الماضي بعد لقاء إنجلترا عن الموضوع، قائلًا: “أحاول أن أتجنب الموضوع، أشعر بها لكنها لا تؤثر على طريقة لعبي، كنت أحب استقبالًا آخر؛ لكنهم يتذكرون لقطة معينة في النهائي، ولم لا يتذكرون تهديدات القتل التي تلقتها عائلتي بعد النهائي”.

وأضاف: “ضميري هادئ ومرتاح ولا أعاني من أي شيء، كانت لقطة فقط مع زميل في المهنة”.

وأجاب راموس عن لعبه في خط الدفاع دون صديقه وغريمه جيرارد بيكيه، الذي اعتزل دوليًا، موضحًا: “إنه لاعب يصنع الفارق، لكن يجب النظر إلى الأمام هناك لاعبين أقوياء، ناتشو قدم اليوم لقاء جيدًا، لكن في الحقيقة بيكيه قدم عملًا رائعًا في المنتخب الوطني”.

وعاد راموس للحديث عن فوز زميله لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب أوروبي، قائلًا: “خورخي مينديز شكك في فوز لوكا؟ رأيي مودريتش يستحق الجائزة عن جدارة”.

وتابع: “أفتخر بمودريتش وهو من اللاعبين القلائل الذين أفتخر بهم، فاز بالجائزة لأنه الأفضل وأنا سعيد بذلك كأني من فاز بها”.

من جهة أخرى، تمنى راموس في تدوينة على صفحته على “تويتر” الشفاء العاجل لظهير مانشستر يونايتد لوك شو، الذي أصيب في رأسه خلال اللقاء بعد اصطدامه بداني كارفخال.