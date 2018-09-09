الكشف عن تطورات حالة لوك شو بعد إصابة قوية في مباراة إنجلترا وإسبانيا

أكد الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا أن إصابة المدافع لوك شو ليست خطيرة كما كان يعتقد في البداية عقب اصطدام رأسه بأحد منافسيه وتوقف المواجهة أمام إسبانيا لحوالي سبع دقائق في دوري الأمم الأوروبية، يوم السبت.

وصنع شو الهدف الأول لإنجلترا؛ لكن إسبانيا فازت 2-1 بينما اصطدم الظهير الأيسر العائد لتشكيلة بلاده بمنافسه داني كارفخال في بداية الشوط الثاني، وتلقى العلاج في ويمبلي من مجموعة أطباء قبل استبداله.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان بعد خضوع شو لإسعافات أولية في استاد ويمبلي: “لوك يقظ وحاضر الذهن. سيستمر معنا هذه الليلة ليكون تحت الملاحظة وسنصدر إعلانًا جديدًا في الصباح”.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤???????? — Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018

من جانبه، قال “شو” في تغريدة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا على الحب من الجميع والمساندة التي تلقيتها”.

وتابع: “أنا بخير، وفي أيدٍ أمينة، أنا محارب كما عهدتموني، وسأعود قريبًا”.

ومنح غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا الفرصة للظهير الأيسر شو للمشاركة مع المنتخب الوطني لأول مرة بعد غياب ثلاث سنوات.

وكان شو تعرض لكسر في الساق خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا 2015، واعترف مؤخرًا أنه كاد يفقد قدمه.

وغاب شو عن موسم 2015-2016 كله تقريبًا، بينما تعرض لإصابة في الفخذ في الموسم التالي قللت عدد مشاركاته.

لكن بعد فترة معاناة أقنع المدرب جوزيه مورينيو بأحقيته في دخول التشكيلة الأساسية، وبات هذا الموسم من أهم عناصر مانشستر يونايتد.