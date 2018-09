الكشف عن تطورات حالة لوك شو بعد إصابة قوية في مباراة إنجلترا وإسبانيا

أكد الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا أن إصابة المدافع لوك شو ليست خطيرة كما كان يعتقد في البداية عقب اصطدام رأسه بأحد منافسيه وتوقف المواجهة أمام إسبانيا لحوالي سبع دقائق في دوري الأمم الأوروبية، يوم السبت.

وصنع شو الهدف الأول لإنجلترا؛ لكن إسبانيا فازت 2-1 بينما اصطدم الظهير الأيسر العائد لتشكيلة بلاده بمنافسه داني كارفخال في بداية الشوط الثاني، وتلقى العلاج في ويمبلي من مجموعة أطباء قبل استبداله.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان بعد خضوع شو لإسعافات أولية في استاد ويمبلي: “لوك يقظ وحاضر الذهن. سيستمر معنا هذه الليلة ليكون تحت الملاحظة وسنصدر إعلانًا جديدًا في الصباح”.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤????????

