مباراة إنجلترا وإسبانيا.. لوك شو يتعرض لإصابة خطيرة بعد تدخل مع كارفخال (فيديو)

تعرض الدولي الإنجليزي، لوك شو، لإصابة قوية، اليوم السبت، أثناء مواجهة إسبانيا، على ملعب ويمبلي، في دوري الأمم الأوروبية، أثار بسببها فزع الجمهور الحاضر في ملعب ويمبلي.

وتعرض شو لإصابة خطيرة في الرأس، أثناء لعبة هوائية مشتركة مع مدافع “لاروخا”، داني كارفاخال، في الدقيقة 53 من المباراة.

واستخدم الجهاز الطبي للأسود الثلاثة، الأكسجين لمساعدة اللاعب على التنفس، بينما كان ساقطًا على الأرض.

واضطر غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لإخراج شو وإشراك داني روز مكانه، وسط تصفيق من الجماهير للاعب المصاب.

وقال اللاعب عبر حسابه على “تويتر”، عقب إجراءه العديد من الإشاعات: “شكرًا على كل الحب والدعم، أنا بخير وفي أيدي أمينة.. أنا مقاتل ولذلك سأعود قريبًا”.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤????????

— Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018