أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا.. راشفورد يتقدم للأسود الثلاثة ونيغويز ومورينو يقلبان النتيجة (فيديو)

أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا.. راشفورد يتقدم للأسود الثلاثة ونيغويز ومورينو يقلبان النتيجة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل راشفورد الهدف الأول لمنتخب إنجلترا في شباك إسبانيا في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضًا منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في مونديال روسيا.

وسجل راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 11، فيما تعادل لإسبانيا ساول نيغويز في الدقيقة 13.

ويدخل منتخب إنجلترا تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق المركز الرابع في النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وفي الدقيقة 32 تقدم رودريغو مورينو لإسبانيا بهدفٍ ثانٍ.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز على إسبانيا لحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وإنهاء الجدل حول معاناته أمام المنتخبات الكبرى بعدما خسر “مرتين” أمام بلجيكا، ومرة واحدة أمام كرواتيا في المونديال.

فى المقابل، يخوض منتخب إسبانيا اختباره الرسمى الأول تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني السابق لنادي برشلونة، والذي تولّى تدريب “الماتادور” خلفاً لفرناندو هييرو الذي قدم استقالته من منصبه عقب خروج منتخب إسبانيا من دور الـ 16 في بطولة كأس العالم الأخيرة أمام روسيا.

وافتقد منتخب إسبانيا العديد من أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية نتيجة إعلان اعتزالهم دوليًا، مثل: إنييستا، وديفيد سيلفا، وجيرارد بيكيه، بجانب دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة، بينما قرر لويس إنريكي استبعاد جوردي ألبا لاعب برشلونة لأسباب فنية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين منتخبي إنجلترا، وإسبانيا، تعود إلى يوم 15 نوفمبر 2016 على ملعب “ويمبلي” وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2.

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