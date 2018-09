أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا.. راشفورد يتقدم للأسود الثلاثة ونيغويز ومورينو يقلبان النتيجة (فيديو)

سجل راشفورد الهدف الأول لمنتخب إنجلترا في شباك إسبانيا في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضًا منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في مونديال روسيا.

وسجل راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 11، فيما تعادل لإسبانيا ساول نيغويز في الدقيقة 13.

Rashford's goal for England, beautiful assist from Shaw. Made in Manchester. ????????????????????????????pic.twitter.com/8FzFLle0Gz

— Red Devil Bible (@RedDevilBible) September 8, 2018