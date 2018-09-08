موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي المنتخب الإنجليزي منافسه الإسباني في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية (الدوري A).

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ويقودها الحكم الهولندي داني ماكيلي.

تقام مباراة إنجلترا وإسبانيا، اليوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وهذه أول مباراة لإنجلترا منذ احتلال المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، في أفضل إنجاز للأسود الثلاثة في المونديال منذ نسخة 1990.

كما أنها أول مباراة للمنتخب الإسباني منذ أن ودّع المونديال من دور الـ16، بالخسارة أمام روسيا بركلات الترجيح، وهي أول مباراة أيضًا للمدرب لويس إنريكي مع الماتادور.

وتعود آخر مباراة رسمية للمنتخبين الإنجليزي والإسباني إلى يونيو 1996 عندما تقابلا في ثمن نهائي أمم أوروبا، وفاز حينها منتخب إنجلترا 4/2 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، الخميس، وتنتهي في يونيو 2019.