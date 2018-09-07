ماذا يفعل نابي كيتا قبل مباريات ليفربول؟

كشف الغيني نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول الجديد القادم من لايبزيغ، عن طقوسه الشخصية قبل كل مباراة، حيث أكد أنه يحرص على قول أحد الأدعية للفريقين حتى لا يحدث مكروه في المباراة.

وكان كيتا، القادم من الفريق المنافس في البوندسليغا مقابل 52.5 مليون جنيه إسترليني الصيف الحالي، عاملًا أساسيًا في بداية ليفربول المثالية للموسم، بتحقيق أربعة انتصارات في نفس عدد المباريات.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لموقع النادي على الإنترنت: “أولًا وقبل كل مباراة أتحدث دائمًا مع والدتي. إنها حقًا تشجعني كثيرًا”.

وأضاف كيتا: “عندما أكون خارج الملعب أقول دعاءً قصيرًا لفريقي ولأي شخص في الملعب، لأي من لاعبي الفريقين؛ حتى لا يحدث أي مكروه ولا يصاب أحد. نعم أفعل ذلك قبل كل مباراة، أدعو للفريقين حتى لا يحدث أي شيء غير مرغوب فيه مثل إصابة خطيرة”.

ويأمل ليفربول في مواصلة بدايته المثالية عندما ينتقل إلى لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الخامسة للمسابقة، خاصة بعد خسارة النادي اللندني المباراة الأخيرة أمام واتفورد.