اختيار لوكاس مورا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس (صور)

اختير المهاجم البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وسجل مورا 3 أهداف في 4 مباريات لتوتنهام في الدوري الإنجليزي بواقع 338 دقيقة.

وجاءت أهداف مورا بواقع هدفين على مانشستر يونايتد بفوز توتنهام 3/0، وهدفًا على واتفورد في فوز توتنهام 3/1.

وانضم مورا، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى توتنهام في سوق الانتقالات الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقل الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن مورا قوله: “من الصعب أن أشرح ما أشعر به، أنا سعيد للغاية لأنني أعرف أنه ليس من السهل الفوز بهذه الجائزة”.

وأضاف مورا “لقد انتظرت الكثير في هذه اللحظة وأحتاج إلى الاستمتاع والاستمرار في العمل لأنني أعتقد أن لدي الكثير الذي سيأتي”.

وهذه المرة الـ 22 التي يفوز فيها لاعب من توتنهام بجائزة الشهر في الدوري الإنجليزي، والمرة الرابعة التي يتوجه فيها لاعب برازيلي، بعد جونينيو، وإيدو، وديفيد لويز.

