متفوقًا على كلوب وساري وبوكيتينيو.. خافيير غارسيا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس (فيديو وصور)

قال خافيير غارسيا المدير الفني لواتفورد إنه مستمتع بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس الماضي.

وفاز مدرب واتفورد بالجائزة بعد تحقيق الفريق 4 انتصارات متتالية في بداية الموسم ليتقاسم الصدارة مع ليفربول وتشيلسي.

وافتتح واتفورد البريميرليغ بفوزه 2/0 على برايتون أند هوف ألبيون قبل أن يفوز 3/1 على بيرنلي، ثم تغلب على كريستال بالاس 2/1، وأخيرًا حقق المفاجأة وتغلب على توتنهام هوتسبير 2/1 في الجولة الأخيرة.

ونقل موقع الدوري الإنجليزي الممتاز عن غارسيا قوله بعد استلام الجائزة: “أنا سعيد للغاية، نحن نستمتع بذلك. أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث، لا تنظر فقط إلى نهاية الطريق حاول أن تستمتع يومًا بعد يوم، حاول أن تستمتع بالأجواء الجيدة ومن يساعدك في القيام بعمله والجماهير التي تقف إلى جوار الفريق دائمًا”.

وهذه أول جائزة للمدير الفني الإسباني كأفضل مدرب في المسابقة والثانية لمدرب من واتفورد بعد كيكي سانشيز فلوريس في ديسمبر 2015.

وتفوق غارسيا في أصوات الجماهير والخبراء على يورغن كلوب مدرب ليفربول وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي.

"We are a good family." #watfordfc Head Coach Javi Gracia has spoken about "the work of everyone here" contributing to winning the Manager of the Month award.

Won: 3 Javi Gracia is Manager of the Month for a brilliant August with Watford