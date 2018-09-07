فيليب لام: منتخب إنجلترا يسير على نهج ألمانيا

يرى فيليب لام قائد ألمانيا السابق أن المنتخب الإنجليزي قليل الخبرة أظهر الكثير من التماسك والروح خلال كأس العالم لكرة القدم، في روسيا، ويمكنه أن يواصل البناء على ما حققه ببلوغه قبل نهائي البطولة ومواصلة التطور والنجاح فترة طويلة.

ويجد لام تشابهًا بين فريق المدرب غاريث ساوثغيت وألمانيا التي حلّت في المركز الثالث في كأس العالم مرتين على التوالي قبل أن تتوَّج باللقب في البرازيل قبل 4 أعوام.

وقال لام المتوَّج بكأس العالم 2014 للصحفيين: “ما رأيته في الملعب كان جيدًا. أثق في أن هذا الفريق يملك فرصة كبيرة لأنه يضم مجموعة شابة وموهوبة من اللاعبين”.

“كل لاعب كان يتعاون مع زميله من أجل مصلحة الفريق وهذا ما تحتاجه للمنافسة في أعلى المستويات. الروح الجيدة بالفريق ما تحتاجه حتى تنجح”.

وقاد ساوثغيت الفريق إلى قبل نهائي كأس العالم قبل شهرين لكنه خسر 1/2 أمام كرواتيا.

وقال لام إن لاعبي إنجلترا بحاجة للتعلم من تجربتهم المشتركة والبناء عليها مثلما فعلت ألمانيا.

وأضاف لام “بالنظر إلى فريقنا (ألمانيا) بين عامي 2006 و2014 نجد أننا صنعنا التاريخ معًا. كانت مرحلة تعليمية للفريق لأن كل لاعب أدرك كيف سيكون رد فعل زميله في الأوقات الصعبة وتحت الضغط. هذه المعرفة ساهمت في المنافسة على أعلى المستويات”.

وستعود إنجلترا للمنافسات عندما تلتقي إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية غدًا السبت قبل استضافة سويسرا في ملعب فريق ليستر سيتي وديًا يوم الثلاثاء المقبل.