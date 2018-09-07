مانشستر يونايتد يوافق على بيع بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة مانشستر يونايتد غيّرت موقفها من التمسك باللاعب الفرنسي بول بوغبا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس” فإن مانشستر يونايتد قد تسمح لبوغبا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.

وانضم بوغبا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 94 مليون جنيه إسترليني، علمًا أنه غادر مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مجانًا صيف العام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يقف في وجه بوغبا إذا أراد الرحيل، لكن شرط الحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

وأثار بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، المزيد من الجدل حول مستقبله مع مانشستر يونايتد عندما قال: “كان هناك الكثير من الكلام، ولكن حقيقة الأمر، لدي عقد في مانشستر، مستقبلي موجود حاليًا في مانشستر. ما زال لدي عقد وأقوم الآن باللعب هناك، لكن من يدري ماذا سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة”.

وعن مورينيو قال بوغبا: “مورينيو؟ لدينا علاقة لاعب ومدرب، وهذا هو الشيء الصحيح، شيء واحد أؤكد لكم هو أنني سأعطي دائمًا 100%، بغض النظر عمّن يكون المدرب”. وأضاف: “أنا دائمًا أعطي 100% لمانشستر يونايتد. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك”.

ويتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع بوغبا في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، بعد فشل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي 2018.

وذهبت “ديلي إكسبريس” بعيدًا، إذ أوضحت أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد سيعمل على ضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي لتعويض رحيل بوغبا.

وسجل بوغا هدفين في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019، علمًا أنه سجل 6 أهداف في 37 مباراة في جميع المساقات موسم 2017/2018، مقابل 9 أهداف في 51 مباراة موسم 2016/2017.