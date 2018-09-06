محمد صلاح وساديو ماني يكشفان أسرارهما في نادي ليفربول (فيديو)

بثت قناة ليفربول على يوتيوب لقاءً حصريًا بين النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، أجابا خلاله على الأسئلة الطريفة التي توضح إلى أي مدى يعرف بعضهما البعض.

وكان من بين أبرز الأسئلة لكل منهما عن أهم شيء يحرص صلاح على اصطحابه أو تناوله ولا يتركه من يده، وكانت إجابة ماني القهوة، وبالفعل أكد صلاح صحة الإجابة، بينما رفض ماني أن يكون هاتفه المحمول أبرز شيء يهمه، مؤكدًا وهو يضحك أن شعره يهمه أكثر.

وأكد ماني أن الكرواتي ديان لوفرين أكثر اللاعبين قربًا من صلاح نظرًا لخفة دمه وروحه المرحة، وهو ما أكده صلاح بالفعل، عكس ماني الذي لا يوجد صديق مقرب له في الفريق، وعلى العكس يوجد دائمًا وحيدًا ويقضي وقته وهو يستمع إلى الأغاني في سماعات الأذن.

لكن النجم المصري استدرك وأكد أنه بانضمام الغيني نابي كيتا أصبح الشخص المقرب في الفريق للمهاجم السنغالي الذي اختار هدف صلاح في روما كأفضل أهدافه الموسم الماضي، بينما كان هدف ماني في الفريق الإيطالي أيضًا في إياب قبل النهائي فضلًا عن هدفه في آرسنال أفضل أهداف ماني من وجهة نظر صلاح.

واعتبر كل منهما أن ماني الأسرع بينهما، فيما يرى صلاح أنه الأكثر أناقة بينهما وكذلك طريقة تصفيف شعره هي الأبرز، وهو ما رفضه ماني الذي أصرّ على أن شعره يقلده الملايين حول العالم.

ودار هذا اللقاء القصير في أجواء من الود والصداقة التي تنفي تمامًا وجود أي توتر بين اللاعبين الأفريقيين في صفوف ليفربول؛ بسبب صراعهما على لقب هداف الفريق.