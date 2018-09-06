كريستيانو رونالدو يطلب المزيد من الحراس لحمايته في تورينو

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجديد طلب المزيد من الحراس الشخصيين؛ لأنه يخشى على سلامة عائلته في إيطاليا.

وتلقى قائد البرتغال ترحيبًا شديدًا من جماهير اليوفي الذي يتخذ من مدينة تورينو الإيطالية مقرًا له منذ قدومه من ريال مدريد في يوليو/تموز الماضي.

وقالت صحيفة “كورييري دي تورينو” المحلية إن النجم البالغ عمره 33 عامًا طلب ثلاثة حراس شخصيين دائمين، خلال إقامته في مدينته الجديدة.

وسيتولى اثنان حراسته شخصيًا، بينما الثالث سيحرس العائلة مع مراقبة منزله في منطقة “غران مادري” في تورينو.

وتم بيع كافة تذاكر مباريات بطل الدوري الإيطالي خارج أرضه بالكامل أمام بارما وكييفو، في ظل حرص الجماهير على رؤية أفضل لاعب في العالم خمس مرات في الملعب.

ورغم أن رونالدو لديه مخاوف أمنية، إلا أن لاعب مانشستر يونايتد السابق يشعر بالقلق أيضًا، بعد غيابه عن هز الشباك في أول ثلاث مباريات رسمية للفريق هذا الموس.

وحصد يوفنتوس تسع نقاط بفوزه في أول ثلاث مباريات، لكن لم يسجل رونالدو في أي منها، لكنه سيتمتع براحة نسبيًا بعد غيابه عن فترة التوقف الدولية الحالية بعد طلبه من مدربه فرناندو سانتوس عدم استدعائه.