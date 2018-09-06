مورينيو يعطل انتقال بوغبا إلى نادي برشلونة

قرر الفرنسي بول بوغبا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا البقاء مع فريقه مانشستر يونايتد وعدم الانتقال إلى برشلونة أو يوفنتوس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وسعى الدولي الفرنسي للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف إذ تفاوض مينو رايولا وكيل أعماله مع عدة أندية للرحيل عن “أولد ترافورد”.

وتفاقمت مشكلة علاقة بوغبا المتقلبة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الأشهر الأخيرة، لكنه قرر البقاء حتى الصيف المقبل على أقل تقدير؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا ميرور” البريطانية وذلك بعد اتصاله بمورينيو مرتين بعيدًا عن الملعب.

وكان مورينيو جعل بوغبا قائدًا للفريق بعد رحيل واين روني واعتزال مايكل كاريك وفي غياب أنطونيو فالنسيا في بداية الموسم في محاولة لإظهار ثقته به.

ورغم علاقتهما المتوترة إلا أن بوغبا ومورينيو أنهيا هذه الخلافات ولهذا قرر لاعب وسط يوفنتوس السابق البقاء مع الفريق ورفض الانتقال إلى برشلونة أو العودة ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعني ذلك أن بوغبا قد يغادر إلى الدوري الإسباني في الصيف المقبل، خاصة وأن بعض لاعبي النادي الكتالوني حثوا الدولي الفرنسي على الانضمام لهم.

وقال لويس سواريز في مقابلة مؤخرًا “لاعب مثل بوغبا فاز بكل شيء. ويملك كفاءة كبيرة وأهم العناصر المهمة في يونايتد. أعتقد أنه يود أن يحصل على فرصة المنافسة بشكل أكبر مما عليه في الوقت الحالي. سيكون موضع ترحيب دائمًا إذا أراد الانضمام إلى برشلونة”.

وبدوره قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الحالي ومانشستر يونايتد السابق قال عن إمكانية التعاقد مع بوغبا “سنكون سعداء بوجوده (بوغبا) هنا. بوغبا لاعب جيد جدًا، لكنه في مانشستر يونايتد الآن وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.